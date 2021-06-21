- Kanala düşen kadını itfaiye erleri son anda kurtardı
PEKİN - Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde kanala düşen bir kadını itfaiye erleri boğulmaktan son anda kurtardı.
Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde kanala düşen bir kadın akıntıya kapılarak sürüklendi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, kanala atlayarak kadını boğulmaktan son anda kurtardı. Kadının kanaldan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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