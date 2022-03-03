Kanala düşen kamyonda mahsur kaldı, 'Burada iyiyim' dedi - Son Dakika
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Kanala düşen kamyonda mahsur kaldı, 'Burada iyiyim' dedi

03.03.2022 17:35
Kanala düşen kamyonda mahsur kaldı, 'Burada iyiyim' dedi

ADANA'da freni boşalan kamyonun sulama kanalına düşmesiyle araçta mahsur kalan yolcu Mevlüt Kervan, polise "Ben burada iyiyim. Çekici gelecek, beklerim" dedi.

ADANA'da freni boşalan kamyonun sulama kanalına düşmesiyle araçta mahsur kalan yolcu Mevlüt Kervan, polise "Ben burada iyiyim. Çekici gelecek, beklerim" dedi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yüreğir ilçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Tuğluk yönetimindeki 03 FR 727 plakalı kargo yüklü kamyon, freninin boşalmasıyla Yeşil Bulvar'daki sulama kanalına düştü. Tuğluk, kendi imkanlarıyla kamyondan çıkarken, yanındaki dayısı Mevlüt Kervan mahsur kaldı. Tuğluk'un ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin sağlık durumunu sorduğu Kervan "Ben burada iyiyim. Zaten çekici gelecek, beklerim" dedi. Kervan, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkartıldı. Çevredekilerin yağmura aldırış etmeden kurtarma anlarını seyretmesi ise dikkat çekti.


Kanala düşen kamyonda mahsur kaldı, 'Burada iyiyim' dedi
Kanala düşen kamyonda mahsur kaldı, 'Burada iyiyim' dedi
Kanala düşen kamyonda mahsur kaldı, 'Burada iyiyim' dedi
Kanala düşen kamyonda mahsur kaldı, 'Burada iyiyim' dedi
Kanala düşen kamyonda mahsur kaldı, 'Burada iyiyim' dedi
Kanala düşen kamyonda mahsur kaldı, 'Burada iyiyim' dedi
Kanala düşen kamyonda mahsur kaldı, 'Burada iyiyim' dedi
YORUMLAR
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Adana Yüregir, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kanala düşen kamyonda mahsur kaldı, 'Burada iyiyim' dedi - Son Dakika


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