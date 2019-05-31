Son Dakika Haberleri: Kanala düşen kamyonetin sürücüsünü belediye ekipleri kurtardı
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Kanala düşen kamyonetin sürücüsünü belediye ekipleri kurtardı

1 saat önce

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, sulama kanalına düşen kamyonetin sürücüsü Büyükşehir Belediyesinin Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kanala düşen kamyonetin sürücüsünü belediye ekipleri kurtardı, System.String[]
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, sulama kanalına düşen kamyonetin sürücüsü Büyükşehir Belediyesinin Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alihocalı Mahallesi'nde Fuat Ş'nin kullandığı 38 AT 730 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine sulama kanalına düştü.
Kendi imkanlarıyla kamyonetin üzerine çıkan sürücü, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ekipleri, Fuat Ş'yi mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Sürücü daha sonra ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:46 Kaynak: AA
Yüreğir, Adana, Güncel
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