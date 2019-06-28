Kanala düşen keçiyi itfaiye kurtardı
1 saat önce
Malatya'da sulama kanalına düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:08 Kaynak: AA
'da sulama kanalına düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi
Mahallesi Çatyol
Caddesi'nde bulunan su kanalına bir keçi düştü.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, keçiyi 30 dakika süren çalışmayla kurtardı.
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