Son Dakika Haberleri: Kanala düşen keçiyi itfaiye kurtardı
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Kanala düşen keçiyi itfaiye kurtardı

1 saat önce

Malatya'da sulama kanalına düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kanala düşen keçiyi itfaiye kurtardı, System.String[]
Malatya'da sulama kanalına düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi Mahallesi Çatyol Caddesi'nde bulunan su kanalına bir keçi düştü.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, keçiyi 30 dakika süren çalışmayla kurtardı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:08 Kaynak: AA
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