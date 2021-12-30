Üye Girişi
Kanala düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kanala düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı

30.12.2021 12:57

Kanala düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi ekipleri, Hasanağa Köyü'nde kanala düşen bir köpeği, yaptığı çalışmayla kurtardı.

Kanala düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi ekipleri, Hasanağa Köyü'nde kanala düşen bir köpeği, yaptığı çalışmayla kurtardı.

Hasanağa Köyünde yaşayan vatandaşlar, kanaldan köpek sesi duydu. Kendi imkanları ile köpeği kurtaramayan vatandaşlar, itfaiye ve Tarsus Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede hayvan ambulansı ile belirtilen adrese giden ekipler, merdivenle kanala indi. Kanala sıkışan köpek, yapılan başarılı çalışmayla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılan köpek, Tarsus Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekiplerince battaniyeye sarılarak, Tarsus Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülüp, tedaviye alındı.

Köpeğe ilk müdahaleyi yapan Tarsus Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Veterineri, "Vatandaşlar köpek sesi duymuş, bizlere haber verildi. Biz Tarsus Belediyesi olarak hemen harekete geçip, hayvan ambulansımız ile patili dostumuzu Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimize getirdik. Geldiğinde çok ıslak ve üşümüş bir haldeydi. Biz de hemen tedavisine başladık. Şimdi genel sağlık durumu iyi. Dostumuz burada iyileşene kadar güvende olacak" şeklinde konuştu.

Kanala düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı
Kanala düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı
Kanala düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı

YORUMLAR
500

Tarsus Belediyesi, Mersin, Tarsus, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kanala düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika


Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Saat 13.00'te oradayım" sözlerine Milli Eğitim Bakanı Özer'den yanıt: Emrivaki talebini karşılamamız beklenmesin Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Saat 13.00'te oradayım" sözlerine Milli Eğitim Bakanı..         
12:53
Kripto parada kaybetti! Eşini 'Dua' ederek öldürmeye gitmiş Kripto parada kaybetti! Eşini 'Dua' ederek öldürmeye gitmiş         
12:46
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar..         
11:38
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan görüntü! Sosyal medyada gündem oldu Fenerbahçe taraftarını çıldırtan görüntü! Sosyal medyada gündem oldu         
00:03
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor         
20:49
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06

Son Dakika Haberleri
12:51 Sustalı bıçağını tam 17 kez kayınbiraderinin kafasına saplamıştı! Müebbetle yargılanıyor
12:50 Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" sözlerine CHP'den tepki: Önce İstanbul'da kaybettiğin mitilini bul
12:45 Kripto parada kaybetti! Eşini 'Dua' ederek öldürmeye gitmiş
12:34 Merkez Bankası günlük kur rakamını ve altın fiyatını açıkladı
12:25 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı
12:23 Yeni yıla Uludağ'da girmenin tek kişilik bedeli 3 bin 500 lira
12:18 DİAYDER iddianamesi kabul edildi! 23 şüpheli, 18 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak
12:18 Covid-19 yasaklarını delenleri rezil etmek için sokak sokak gezdirip teşhir ettiler
12:09 1 yılda fiyatlar yüzde 200 arttı: Kuru yemişte gram dönemi başladı
12:06 Küçük Asiye'nin yaralandığı saldırıda, pitbulların sahibi olan site yöneticisi konuştu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 13:06:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kanala düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement