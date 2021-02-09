Kanala düşen köpek imece usulü kurtarıldı - Son Dakika

ANTALYA'da su kanalına düşen bir köpeğin, vatandaşlar tarafından imece usulü kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Kepez ilçesi, Atatürk Mahallesi, Şelale Caddesi üzerinde bulunan 5 metrelik su kanalında meydana geldi. Bir köpeğin kanala düştüğünü gören Murat Tokmak ve arkadaşları, kanal içerisine girip el ele tutuşarak, kurtarılmayı bekleyen köpeği boyun kısmından tutarak çıkarttı. Murat Tokmak ve arkadaşlarının imece usulü yardımlaşmayla köpeği kanaldan çıkarması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Kanaldan çıkartılan köpek, bölgeden uzaklaştı.