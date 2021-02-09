Kanala düşen köpek imece usulü kurtarıldı - Son Dakika
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Kanala düşen köpek imece usulü kurtarıldı

09.02.2021 19:04
Kanala düşen köpek imece usulü kurtarıldı

ANTALYA'da su kanalına düşen bir köpeğin, vatandaşlar tarafından imece usulü kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANTALYA'da su kanalına düşen bir köpeğin, vatandaşlar tarafından imece usulü kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Kepez ilçesi, Atatürk Mahallesi, Şelale Caddesi üzerinde bulunan 5 metrelik su kanalında meydana geldi. Bir köpeğin kanala düştüğünü gören Murat Tokmak ve arkadaşları, kanal içerisine girip el ele tutuşarak, kurtarılmayı bekleyen köpeği boyun kısmından tutarak çıkarttı. Murat Tokmak ve arkadaşlarının imece usulü yardımlaşmayla köpeği kanaldan çıkarması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Kanaldan çıkartılan köpek, bölgeden uzaklaştı.


Kanala düşen köpek imece usulü kurtarıldı
Kanala düşen köpek imece usulü kurtarıldı
Kanala düşen köpek imece usulü kurtarıldı
YORUMLAR
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Kepez Kitap Fuarı 4. kez kapılarını açtı Kepez Kitap Fuarı 4. kez kapılarını açtı DEREDE MAHSUR KALAN KÖPEK İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI DEREDE MAHSUR KALAN KÖPEK İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Murat Tokmak, Kepez, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kanala düşen köpek imece usulü kurtarıldı - Son Dakika


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