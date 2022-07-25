Kanala düşen kuzusu için suya atlayan çoban kayboldu - Son Dakika
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Kanala düşen kuzusu için suya atlayan çoban kayboldu

25.07.2022 16:14
Kanala düşen kuzusu için suya atlayan çoban kayboldu

BATMAN'da sulama kanalına düşen kuzusunu kurtarmak için suya atlayan çoban Mahsum Aksoy (35), akıntıya kapılarak kayboldu.

BATMAN'da sulama kanalına düşen kuzusunu kurtarmak için suya atlayan çoban Mahsum Aksoy (35), akıntıya kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları için Batman Barajı'ndan kanala verilen su kesildi.

Olay, sabah saatlerinde Batman'ın Kocalar köyünden geçen sulama kanalında meydana geldi. Çoban Mahsum Aksoy, sürüdeki bir kuzusunun sulama kanalına düştüğünü gördü. Kuzuyu kurtarmak için sulama kanalına giren Aksoy, akıntıya kapıldı. Aksoy'u görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ile Diyarbakır ve Batman'dan AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları devam ederken, Batman Barajı'ndan kanala verilen su kesildi. Kuzuyla ilgili de henüz bir bilgiye ulaşalamadı.


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Kaynak: DHA

Batman, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanala düşen kuzusu için suya atlayan çoban kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanala düşen kuzusu için suya atlayan çoban kayboldu - Son Dakika
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