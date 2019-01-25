Son Dakika Haberleri: Kanala Düşen Müdür Yardımcısının Cesedine 4 Gündür Ulaşılamıyor

Kanala Düşen Müdür Yardımcısının Cesedine 4 Gündür Ulaşılamıyor

36 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan müdür yardımcısı 4 gündür yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

Kanala Düşen Müdür Yardımcısının Cesedine 4 Gündür Ulaşılamıyor, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan müdür yardımcısı 4 gündür yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

22 Ocak tarihinde 15 yaşındaki eski öğrencisiyle birlikte piknik yapmak için gittiği Kulak Mahallesi'nde sulama kanalına düşerek kaybolan Reşit Can Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nihat Kaylı'yı arama çalışmaları sürüyor. Mersin Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı sualtı ekiplerinin 4 günden bu yana bölgede yaptığı çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı. Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, arama çalışmalarından henüz sonuç alamadıklarını, suyun çok çamurlu ve bulanık, ayrıca debisinin çok yüksek olduğunu belirterek, arama çalışmalarının devam edeceğini söyledi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:37 Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ın Eski Kalecisi Göksel Gencer Hayatını Kaybetti Genç Kız, Telefonunu Açık Bırakınca Müdürün Yaptığı Taciz Ortaya Çıktı

Acılı Baba, Çocuğunun Cenazesini Fotoğraflarına Bakarak Bekledi Yaşlı Adam, 20 Saat Süren Arama Sonucu Baygın Halde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:13:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanala Düşen Müdür Yardımcısının Cesedine 4 Gündür Ulaşılamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]