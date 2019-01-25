Kanala Düşen Müdür Yardımcısının Cesedine 4 Gündür Ulaşılamıyor
1 saat önce
Kanala düşen müdür yardımcısının cesedine 4 gündür ulaşılamıyorMERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan müdür yardımcısı 4 gündür yapılan aramalara rağmen bulunamadı.
Kanala düşen müdür yardımcısının cesedine 4 gündür ulaşılamıyor
MERSİN - Mersin
'in Tarsus
ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan müdür yardımcısı 4 gündür yapılan aramalara rağmen bulunamadı.
22 Ocak tarihinde 15 yaşındaki eski öğrencisiyle birlikte piknik yapmak için gittiği Kulak Mahallesi'nde sulama kanalına düşerek kaybolan Reşit Can Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nihat Kaylı'yı arama çalışmaları sürüyor. Mersin Emniyet Müdürlüğü
dalgıç ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı sualtı ekiplerinin 4 günden bu yana bölgede yaptığı çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı. Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, arama çalışmalarından henüz sonuç alamadıklarını, suyun çok çamurlu ve bulanık, ayrıca debisinin çok yüksek olduğunu belirterek, arama çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:01 Kaynak: İHA
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