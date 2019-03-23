Kanala Düşen Oğlunu Kurtaran Baba Boğuldu

Adana'da, devrilen elektrikli bisikletten oğluyla kanala düşen baba, 7 yaşındaki çocuğunu kurtarmasının ardından akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Adana'da, devrilen elektrikli bisikletten oğluyla kanala düşen baba, 7 yaşındaki çocuğunu kurtarmasının ardından akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.



Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde Ahmet Tabar (42), oğlu Musa (7) ile elektrikli bisikletle lahana toplamaya gitti.



Sümbül Caddesi'ndeki çamur nedeniyle kanalın kenarından geçmeye çalışan Tabar, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu oğluyla DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.



Oğlunu kanalın kenarına çıkartmayı başaran Ahmet Tabar, bu sırada akıntıya kapılarak gözden kayboldu.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, ilk müdahalenin ardından Musa Tabar'ı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



Baba Tabar'ın cesedi ise akıntıya kapıldığı bölgeden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi

Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti

Atatürk Havalimanı'ndan Son Kez Yapılacak Tarihi Uçuşa Yoğun İlgi Var

Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi