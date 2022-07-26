Kanala düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kanala düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti

26.07.2022 10:00
Kanala düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalına düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba hayatını kaybederken; sudan çıkarılan oğlu ise hastanede yaşam savaşı veriyor.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalına düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba hayatını kaybederken; sudan çıkarılan oğlu ise hastanede yaşam savaşı veriyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Narlık Mahallesi'nde çobanlık yapan 40 yaşındaki Ramazan Aslan, 9 yaşındaki oğlu Melih ile birlikte keçi otlatmaya çıktı. Küçük Melih, henüz bilinmeyen bir nedenle hayvanları otlattıkları bölgeden geçen sulama kanalına düştü. Oğlunun kanala düştüğünü gören baba Ramazan Aslan, suya girerek Melih'i kurtarmaya çalıştı. Baba Aslan'ın yardım çağrılarını duyan vatandaşlar, hemen yardıma koştu. Suda çırpınan Melih, vatandaşların çabası ile kıyıya çıkarılırken; baba Ramazan Aslan ise akıntıya kapıldı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ile arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan talihsiz çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük Melih, daha sonra Adana'daki hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Akıntıya kapılarak kaybolan baba Ramazan Aslan'ın cansız bedeni ise olay yerinden yaklaşık 8 kilometre uzakta bulundu.

Baba Aslan'ın cenazesinin, Adana'daki otopsi işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde defnedileceği öğrenildi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Ceyhan, Sudan, Adana, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kanala düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanala düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti - Son Dakika
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