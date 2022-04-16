Kontrolden çıkan otomobil kanala düştü - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil kanala düştü

16.04.2022 22:41

Kontrolden çıkan otomobil kanala düştü Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu'nda sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, kanala düştü.

Kontrolden çıkan otomobil kanala düştü

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu'nda sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, kanala düştü. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza, Karasu ilçesi D-650 Karayolu Adapazarı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, T.S. idaresindeki 54 AGD 508 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak kana düştü. Ters dönen otomobilde bulunan T.S., N.S. ve H.B. kendi imkanlıyla kurtulurken durum jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekiplerine bildirildi. 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Jandarma ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil kanala düştü
Kontrolden çıkan otomobil kanala düştü
Kontrolden çıkan otomobil kanala düştü
Kontrolden çıkan otomobil kanala düştü
Kontrolden çıkan otomobil kanala düştü
Kontrolden çıkan otomobil kanala düştü

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil kanala düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil kanala düştü - Son Dakika
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