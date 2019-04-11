Kanala Düşen Otomobilin Sürücüsü Boğulmaktan Son Anda Kurtarıldı
24 dakika önce
Şanlıurfa'da su tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:24 Kaynak: İHA
'da su tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Kaza, Akçakale-Şanlıurfa karayolunun 13. kilometresi Hacıekber kırsal mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre Mehmet Reşat K.'nin kullandığı 63 E 1295 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su tahliye kanalına düştü. Kazayı görenler suya girerek boğulmak üzere olan yaralı sürücüyü ters dönen aracın içinden çıkartmayı başardı. Yaralı olay yerine giden ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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