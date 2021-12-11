Kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kanala uçan otomobil çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Becen Mahallesi Prof. Dr. İhsan Ketin Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 38 GV 674 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu kanaldan çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.

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