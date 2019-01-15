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Kanala Düşen Otomobilin Üzerinde Çaresizce Kurtarılmayı Bekledi

57 dakika önce

Kanala düşen otomobilin üzerinde çaresizce kurtarılmayı bekledi Adana'da meydana gelen trafik kazasında kanal içerisine düşen otomobilin sürücüsü araçta bulunan arkadaşını umursamayarak yüzerek çıktığı kanaldan hızla kaçtıADANA - Adana'da iki otomobilin karıştığı kazada, bir otomobil...

Kanala düşen otomobilin üzerinde çaresizce kurtarılmayı bekledi
Adana'da meydana gelen trafik kazasında kanal içerisine düşen otomobilin sürücüsü araçta bulunan arkadaşını umursamayarak yüzerek çıktığı kanaldan hızla kaçtı

ADANA - Adana'da iki otomobilin karıştığı kazada, bir otomobil kanal içerisine düştü. Otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan bir kişi araç üzerinden çaresizce kurtarılmayı beklerken aracın sürücüsü arkadaşını bırakıp arkasına bakmadan kaçtı.
Kaza, Seyhan İlçesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 P 1344 plakalı otomobil ile Fatih Mustafa Aliravci yönetimindeki 01 BTU 76 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 01 P 1344 plakalı otomobil kanal içerisine düştü.
Arkadaşını araçta bırakıp kaçtı
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. 01 P 1344 plakalı otomobil sürücüsü kanal içerisine düşen aracından kurtuldu. Daha sonra sürücü yüzerek kanaldan çıktı. Ardından araçta bulunan arkadaşını umursamadan olay yerinden koşarak ayrıldı. Polis kaçan sürücüyü yakalama çalışması başlattı.
Çaresizce otomobilin üstüne çıktı kurtarılmayı bekledi
Kanal içerisine düşen otomobilden kurtulan Mehmet Çağrı Coşkun aracın tavanına çıkarak kurtarılmayı bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuleli vinç yardımıyla otomobilin tavanında bekleyen Coşkun'u kurtardı. Coşkun hafif yaralanırken tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:28 Kaynak: İHA

İtfaiye, Adana, 3. Sayfa
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