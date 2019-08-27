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Kanala düştü, boğuldu

28 dakika önce

MALATYA'nın Darende ilçesinde sulama kanalına düşen Uğur Özer (29) boğuldu.

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MALATYA'nın Darende ilçesinde sulama kanalına düşen Uğur Özer (29) boğuldu.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Özer, bahçesini sulamak için Hidroelektrik Santral (HES) projesi kanalının yakınında geçerken, dengesini kaybedip suya düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi. Yapılan çalışmayla Özer, Nadir Mahallesi yakınlarında bulundu. İtfaiye ekiplerince çıkarılan Uğur Özer'in, yaşamını yitirdiği tespit edildi. Özer'in cansız bedeni morga götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Darende, Ilıca, Sabah, HES, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:14 Kaynak: DHA
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