Kanala saplanan otomobili görevlinin kıvrak zekası kurtardı! - Son Dakika

Gemlik ilçesine bağlı Ata Mahallesi'nde Kemal Demir'in kontrolünden çıkan 16 HA 402 plakalı otomobil, büyük bölümü bataklık olan kanala devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Demir, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

İLGİNÇ YÖNTEM HEMEN İŞE YARADI

Otomobilin bataklıktan çıkarılması için de vinç görevlisi çağırıldı. Görevli Ufuk Zerman, halatı bağlamak için bataklık nedeniyle otomobile yürüyerek ulaşamadı. Bunun üzerine vince bağladığı halata oturan Zerman, otomobile bu sayede ulaştı. Görevlinin halatları bağladığı otomobil, bataklıktan çıkarıldı.