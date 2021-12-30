KANALA SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kanala sıkışan sokak köpeği, belediye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarılıp, bakım altına alındı.

Tarsus ilçesine bağlı Hasanağa köyü sakinleri, kanala düşen köpeği kendi imkanları ile kurtaramayınca itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. İhbarı alan Tarsus Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede hayvan ambulansı ile bölgeye gitti. Merdiven ile kanala inen ekipler, sıkışan köpeği büyük uğraşlar sonrası kurtardı. Battaniyeye sarılan köpek, Tarsus Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülüp, bakıma alındı. Köpeğe ilk müdahaleyi yapan veteriner Nuri Tehnelder Geldiğinde çok ıslak ve üşümüş bir haldeydi. Biz de hemen tedavisine başladık. Şimdi genel sağlık durumu iyi. Dostumuz burada iyileşene kadar güvende olacak dedi.