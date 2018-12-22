Kanala Uçan Araçta Sürücü Yaralandı
2 saat önce
Malatya'da su kanalına düşen hafif ticari araçta bulunan sürücü yaralandı.
Malatya
'da su kanalına düşen hafif ticari araçta bulunan sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt
ilçesine bağlı Bostanbaşı
Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde yaşanan kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç su kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
kurtarma ekiplerinin de yönlendirildiği kazada araçtaki sürücü çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:33 Kaynak: İHA
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