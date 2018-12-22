Son Dakika Haberleri: Kanala Uçan Araçta Sürücü Yaralandı

Kanala Uçan Araçta Sürücü Yaralandı

2 saat önce

Malatya'da su kanalına düşen hafif ticari araçta bulunan sürücü yaralandı.

Kanala Uçan Araçta Sürücü Yaralandı, System.String[]
Malatya'da su kanalına düşen hafif ticari araçta bulunan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde yaşanan kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç su kanalına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye kurtarma ekiplerinin de yönlendirildiği kazada araçtaki sürücü çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:33 Kaynak: İHA

Bostanbaşı, Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa
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