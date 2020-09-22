Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıktı - Son Dakika

Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıktı

Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıktı Malatya'da seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu.

Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıktı

MALATYA - Malatya'da seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Y.T. idaresindeki Fort marka 18 DP 363 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşıp Derme sulama kanalına uçtu.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan araç sürücüsü Y.T. kazayı yara almadan atlatırken, polis ekiplerinin yaptığı kontrolde 1.08 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kanala uçan aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıktı

Battalgazi, Otomobil, Malatya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 02:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıktı - Son Dakika

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