Kanala uçan minibüsün üstünde mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kanala uçan minibüsün üstünde mahsur kaldı - Son Dakika

Kanala uçan minibüsün üstünde mahsur kaldı

18 dakika önce

Milas-Bodrum karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü su kanalına uçtu.

Kanala uçan minibüsün üstünde mahsur kaldı, System.String[]

Milas- Bodrum karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü su kanalına uçtu. Araç üstünde mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre bir kargo firmasına ait 40 LU 514 plakalı araç sürücüsü Anıl Sökeli, Milas-Bodrum karayolu Kemikler mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala uçtu. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.


Araç üzerinde mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımı ile mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. - MUĞLA

İtfaiye, Bodrum, Milas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:08 Kaynak: İHA
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