Kanala uçan otomobilde can pazarı - Son Dakika

Kanala uçan otomobilde can pazarı

Yaralı 2 kadın kanaldan halat yardımı ile çıkarıldı

KAYSERİ - Kayseri'de kurutma kanalına uçan otomobilde yaralanan 2 kişiyi kurtarmak için ekipler seferber oldu. Yaralı 2 kadın ekipler tarafından kanala uzatılan halatla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan Eligüzel Sokak üzerinde seyir halinde olan 38 BS 331 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri kırarak kurutma kanalına uçtu. Otomobil içerisinde bulunan 2 kadın yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisindeki yaralılar itfaiye ve polis ekipleri tarafından çıkarılarak sedyeye alındı. Sedyeye alınan yaralılar halat yardımıyla kanaldan çıkarılarak tedavileri yapılmak üzere Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı.

Kanala uçan araç çekici ile çıkarılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.