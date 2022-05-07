Kanala uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kanala uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı

07.05.2022 08:27
Kanala uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil su kanalına uçtu, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil su kanalına uçtu, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halinde olan Adem K.'nın kullandığı 06 BIH 854 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybederek su kanalına uçtu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kanala düşen araçtan sürücü Adem K.'yi ve ismi öğrenilemeyen yanındaki yolcuyu dışarı çıkarttı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri, 2 yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kanala uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kanala uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Otomobil, Tarsus, Mersin, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kanala uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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