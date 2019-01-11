Son Dakika Haberleri: Kanala Uçan Otomobilin Sürücüsü Kazayı Burnu Bile Kanamadan Atlattı

Kanala Uçan Otomobilin Sürücüsü Kazayı Burnu Bile Kanamadan Atlattı

55 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü kazayı burnu kanamadan atlattı.

Kanala Uçan Otomobilin Sürücüsü Kazayı Burnu Bile Kanamadan Atlattı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü kazayı burnu kanamadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, M.C.'nin kullandığı 07 ABR 563 plakalı otomobil, Manavgat'ın Milli Egemenlik Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Bariyerleri parçalayarak kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla çıkan otomobil sürücüsü M.C.'nin GBT sorgulamasında ehliyetine 2 kez uyuşturucu, 1 kez de alkollü olarak araç kullanmaktan el konulduğu ve 2028 yılına kadar iptal olduğu belirlendi.

M.C.'ye ve sürücü belgesiz kişiye aracını veren otomobil sahibine ayrı ayrı 2 bin 18'er TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:40 Kaynak: İHA

Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
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