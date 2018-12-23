Son Dakika Haberleri: Kanala Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kanala Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

2 saat önce

BURSA'da kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra kanala uçan otomobilin sürücüsü Emrah Akın (46), yaralandı.

Kanala Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
BURSA'da kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra kanala uçan otomobilin sürücüsü Emrah Akın (46), yaralandı. Kaza, Bursa- Yalova karayolu Karsak kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bursa yönüne giden Emrah Akın yönetimindeki 16 AAB 548 otomobil, kontrolden çıkıp bariyere çarptı, yaklaşık 100 metre sürüklenerek su kanalına uçtu. Kazada, yaralanan Akın'ın yardımına yoldan geçen diğer sürücüler yetişti. Araçtan çıkarılan Emrah Akın, çağırılan ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:09 Kaynak: DHA

Bursa, Emrah, Güncel
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