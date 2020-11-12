Kanala uçtukları aracın üzerinde yardım beklediler - Son Dakika

Kanala uçtukları aracın üzerinde yardım beklediler

12.11.2020 05:21
Kanala uçtukları aracın üzerinde yardım beklediler, System.String[]

ADANA'da kontrolden çıkan hafif ticari araç, atık su kanalına uçtu.

ADANA'da kontrolden çıkan hafif ticari araç, atık su kanalına uçtu. Suyun az olduğu ancak derinliği 5 metre olan kanalda mahsur kalıp, aracın üzerinde bekleyen sürücü ve yanındaki kişi, itfaiye erlerince kurtarıldı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Onur Mahallesi Tekel Caddesi'nde meydana geldi. Adana Vedat Dalokay Yaş Sebze ve Meyve Halinde çalışan Bayram İşik ve Serhat Tunç, sabahın ilk saatlerinde 01 FBR 30 plakalı hafif ticari araç ile işe gitmek için yola çıktı. Sürücü koltuğundaki Bayram İşik, Tekel Caddesi'nde trafik sinyalizasyonu çalışmasını son anda fark edip, ani manevra yapınca araç kontrolden çıktı. Bariyerleri deviren araç, atık su kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan İşik ve arkadaşı Serhat Tunç, suyun az olduğu ancak derinliği 5 metre olan kanaldan çıkamayınca aracın üzerine tırmanıp yardım bekledi. Aracın üzerinde kurtarılmayı bekleyen iki arkadaşın yardımına itfaiye erleri yetişti. İşik ve Tunç, itfaiye erlerinin kanala indirdiği merdiven ile kurtarıldı. Ambulansa alınan İşik ve Tunç, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kanala uçtukları aracın üzerinde yardım beklediler
Kanala uçtukları aracın üzerinde yardım beklediler
Kanala uçtukları aracın üzerinde yardım beklediler
Kanala uçtukları aracın üzerinde yardım beklediler
Kanala uçtukları aracın üzerinde yardım beklediler
Kanala uçtukları aracın üzerinde yardım beklediler
Kanala uçtukları aracın üzerinde yardım beklediler
Kanala uçtukları aracın üzerinde yardım beklediler
Kanala uçtukları aracın üzerinde yardım beklediler
Kanala uçtukları aracın üzerinde yardım beklediler
Kanala uçtukları aracın üzerinde yardım beklediler

İtfaiye, Adana, Tekel, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kanala uçtukları aracın üzerinde yardım beklediler - Son Dakika


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