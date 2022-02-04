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Otomobilleri kanala uçtu, aracı bırakarak kayıplara karıştılar - Son Dakika

Otomobilleri kanala uçtu, aracı bırakarak kayıplara karıştılar

04.02.2022 15:52

Otomobilleri kanala uçtu, aracı bırakarak kayıplara karıştılar Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobille kanala uçan kişi veya kişiler, aracı bırakarak kayıplara karıştı.

Otomobilleri kanala uçtu, aracı bırakarak kayıplara karıştılar

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobille kanala uçan kişi veya kişiler, aracı bırakarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kanalın içerisinde bir otomobil olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen ekipler, 38 ZS 384 plakalı otomobilde yaralı ararken, kimseye rastlamadı. Yapılan incelemede, kişi veya kişilerin otomobille kanala uçtuktan sonra araçtan çıkarak kaçtığı belirlendi. Hurdaya dönen otomobil, polis ekiplerinin incelemesinin ardından kanaldan çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilleri kanala uçtu, aracı bırakarak kayıplara karıştılar
Otomobilleri kanala uçtu, aracı bırakarak kayıplara karıştılar
Otomobilleri kanala uçtu, aracı bırakarak kayıplara karıştılar
Otomobilleri kanala uçtu, aracı bırakarak kayıplara karıştılar
Otomobilleri kanala uçtu, aracı bırakarak kayıplara karıştılar
Otomobilleri kanala uçtu, aracı bırakarak kayıplara karıştılar
Otomobilleri kanala uçtu, aracı bırakarak kayıplara karıştılar
Otomobilleri kanala uçtu, aracı bırakarak kayıplara karıştılar

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Otomobil, Kayseri, Erenköy, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilleri kanala uçtu, aracı bırakarak kayıplara karıştılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilleri kanala uçtu, aracı bırakarak kayıplara karıştılar - Son Dakika
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