Son Dakika Haberleri: Kanalboyunun tek yönü araç trafiğine kapatılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Kanalboyunun tek yönü araç trafiğine kapatılıyor

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle akşam saatlerinde Kanalboyu'nda yaya trafiğinin çok yoğun olması nedeniyle, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da İpek Caddesi Kavşağı'ndan Atatürk Anıtına doğru geliş istikameti araç trafiğine kapatılacak.

Kanalboyunun tek yönü araç trafiğine kapatılıyor, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle akşam saatlerinde Kanalboyu'nda yaya trafiğinin çok yoğun olması nedeniyle, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da İpek Caddesi Kavşağı'ndan Atatürk Anıtına doğru geliş istikameti araç trafiğine kapatılacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, İl Trafik Komisyonunun18.09.1996 tarih ve 1996/26 sayılı kararı doğrultusunda her yıl yapılan uygulama kapsamında,Kanalboyu'nun tek yönünün akşam 20.30'dan gece 23.30'a kadar araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Alınan karara göre Kanalboyu'nun İpek Caddesi Kavşağından itibaren Atatürk Anıtına kadar olan Kernek geliş istikameti 2 Temmuz Salı (Bugün) gününden itibaren saat 20.30'dan gece 23.30'a kadar araç trafiğine kapatılacak.Uygulamanın devam edeceği süre içerisinde 20.30-23.30 saatleri arasında Milli Egemenlik Caddesi istikametinden Kanalboyu'na gelen araç sürücülerinin İpek Caddesi güzergahını kullanabileceği belirtildi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:15 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı Irak, yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi Rus basını duyurdu: Türkiye, S-400'leri Suriye ve Kuzey Kıbrıs sınırlarında konuşlandırabilir Sivas'ta Madımak olaylarında ölenler anıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 13:29:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanalboyunun tek yönü araç trafiğine kapatılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]