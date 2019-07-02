Son Dakika Haberleri: Kanalda bulunan cesedin kimliği belli oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kanalda bulunan cesedin kimliği belli oldu

1 saat önce

Denizli'nin Baklan ilçesinde sulama kanalında bulunan cesedin 65 yaşındaki İsmail Gündüz'e ait olduğu belirlendi.

Kanalda bulunan cesedin kimliği belli oldu, System.String[]
Denizli'nin Baklan ilçesinde sulama kanalında bulunan cesedin 65 yaşındaki İsmail Gündüz'e ait olduğu belirlendi. Gündüz'ün eşeğine su içirmek isterken kanala düştüğü öğrenildi.

Olay, Baklan ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, İsmail Gündüz (65) bağına giderken eşeğine su içirmek istediği sırada dengesini kaybederek sulama kanalına düşerek boğuldu. Bir süre sürüklenen Gündüz'ün cesedi etraftaki çiftçiler tarafından fark edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine durum 112 Acil Servis ve jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler Gündüz'ün cansız bedenini kanaldan çıkardı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:18 Kaynak: İHA
İsmail Gündüz, Denizli, Baklan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaymakamın oğlunun hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı Eşi tarafından öldürülen kadının cinayete kurban gitmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı Erkek çocuklarına cinsel içerikli film izletip istismarda bulunan temizlik işçisi tutuklandı Mersin'i alarma geçiren ölümlerle ilgili önemli gelişme! Teslim olan zanlı tehlikedeki insanların listesini verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 23:32:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanalda bulunan cesedin kimliği belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]