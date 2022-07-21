Otopsi işlemleri için cansız bedenler Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Burada işlemi tamamlanan Hakkı Bardan, yakınları tarafından evlerine getirildi. Alınan helalliğin ardından Kıralan Mahallesi'nde cenaze namazı kılınan Bardan, gözyaşları içinde toprağa verildi. Aile ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, cenazeye Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

Kıralan, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kanalda cansız bedeni bulunan Hakkı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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