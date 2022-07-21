KANALDA CANSIZ BEDENLERİ BULUNAN ÇOCUKLARDAN HAKKI TOPRAĞA VERİLDİ

DENİZLİ'nin Çivril İlçesi Kıralan Mahallesi'nde 3 gün önce sulama kanalına düşen ve cansız bedenleri dün bulunan çocuklardan 11 yaşındaki Hakkı Bardan'ın cenazesi bugün mahalle mezarlığında toprağa verildi. 18 Temmuz Pazartesi günü Kıralan Mahallesi'nde sulama kanalında, 9 yaşındaki Rafet Ergen ile 11 yaşındaki Hakkı Bardan kayboldu. 3 gün süren arama çalışmaları kapsamında dün sabah saatlerinde Hakkı Bardan'ın cansız bedeni, kanala düştüğü yerden yaklaşık 1 kilometre ilerde sulama kanalı içinde bulundu. Devam eden arama çalışmaları kapsamında diğer kayıp çocuk Rafet Ergen'in ise akşam saatlerinde düştüğü yerden yaklaşık 3 kilometre ilerde sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası Hakkı Bardan'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Bardan'ın cenazesi Kıralan Mahallesi'ne getirildi. Düzenlenen cenaze törenine, baba Duran Bardan ile dedesi Hakkı Bardan ve aile yakınları, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bardan'ın cenazesi mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Kanalda boğularak hayatını kaybeden diğer çocuk Rafet Ergen ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak otopsi sonrası Kıralan Mahallesi'nde toprağa verilecek.