Kanalda kaybolan gencin cesedi drone ile bulundu - Son Dakika

Adana'da serinlemek için sulama kanalına girdikten sonra ızgaraya tutunarak beklediği sırada suyun yükselip ızgaranın açılmasıyla kaybolan gencin cesedini polis, drone destekli arama ile bulabildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde 15 Ekim günü meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Ahmed El Fecir (20) ve arkadaşı Beşir El Hacomar (19) serinlemek için Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra Beşir El Hacomar kanaldan çıkarken arkadaşı Ahmed ise sulama kanalı ızgarasına tutunarak kanalda durmaya devam etti. Bu sırada sulama kanalının ızgarası birden açılırken Ahmet Fece, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Beşir Hacomar ise arkadaşını kurtaramayacağını anlayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, kanalda arama başlatırken Beşir El Hacomar ise ağlayarak arkadaşını beklemeye başladı. Ekiplerin arama çalışması sürerken Ahmet El Fecir'den geriye kanal kenarındaki tarak ve şortu kaldı. Akşam karanlığına kadar arama yapan dalgıç polisler genci bulamadı. Polis bir gün sonra tekrar arama çalışması başlattı. Bu kez polis genci bulabilmek için drone de kaldırdı. Dalgıç polisin kanal boyunca hem karadan hem de havadan yaptığı arama sonucunda gencin cesedi bulundu. Kanaldan çıkartılan ceset, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

-İHA-