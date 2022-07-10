Kanalda kaybolan Suriyelinin cansız bedeni bulundu! Yeğenini kurtarmak istemişti... - Son Dakika
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Kanalda kaybolan Suriyelinin cansız bedeni bulundu! Yeğenini kurtarmak istemişti...

10.07.2022 12:31

Suriyeli ailenin kara bayramı yürek burktu. Adana'da dün sulama kanalına düşen yeğeni Elisa Yakub'u kurtarmak için girdiği suda kaybolan Suriye uyruklu Mahmud Hanora'nın 14 saat sonra cesedine ulaşıldı. Cesedi suya atladığı yere yaklaşık 3 kilometre mesafede bulundu. Hanora'nın cesedi çıkarılırken ailesinin büyük üzüntüsü kameralara yansıdı.

Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda dün saat 20.00 sıralarında Elisa Yakub, ailesiyle bayram gezmesinden dönerken sulama kanalına düştü. Durumu fark eden annesi Fatma Yakub da suya atladı. Kızı ile torununun suda sürüklendiğini duyan Muhammed Hanora ve oğlu Mahmud Hanora da kanala girdi.

AKINTIDA KAYBOLMUŞTU

Ancak hem Elisa, hem de annesi, dedesi ve dayısı akıntıya kapıldı. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bu sırada bazı vatandaşlar suya atlayıp, Fatma Yakub ile kızı Elisa'yı sudan çıkardı. Muhammed Hanora da kendi imkanlarıyla kanaldan çıktı. Ancak Mahmud Hanora akıntıda kayboldu. Çağırılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Yakub ve kızı Elisa'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3 KİLOMETRE ÖTEDE BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları için savcılık talimatıyla kanala verilen su kesildi. Kanaldan kendi imkanlarıyla çıkan Muhammed Hanora, da ekiplerin arama çalışmasına katıldı. Hanora'nın cansız bedeni, saat 10.00 sıralarında suya atladığı yere yaklaşık 3 kilometre mesafede bulundu.

OĞLUNA SON KEZ BAKTI

Dalgıç polislerin çalışması sırasında Muhammed Hanora, oğlunun sudaki cansız bedenini izledi. Hanora'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
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YEĞENİNİ KURTARMAK İÇİN GİRDİĞİ SUDA KAYBOLAN MAHMUD'UN CESEDİ BULUNDU YEĞENİNİ KURTARMAK İÇİN GİRDİĞİ SUDA KAYBOLAN MAHMUD'UN CESEDİ BULUNDU Yeğenini kurtarmak isterken girdiği sulama kanalında kayboldu Yeğenini kurtarmak isterken girdiği sulama kanalında kayboldu
Kaynak: DHA

Adana Yüregir, Adana, Ege, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kanalda kaybolan Suriyelinin cansız bedeni bulundu! Yeğenini kurtarmak istemişti... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanalda kaybolan Suriyelinin cansız bedeni bulundu! Yeğenini kurtarmak istemişti... - Son Dakika
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