Kanalizasyon açma aracı devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kanalizasyon açma aracı devrildi: 2 yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İSKİ'nin kanalizasyon açma aracı yokuş aşağı inerken devrildi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İSKİ'nin kanalizasyon açma aracı yokuş aşağı inerken devrildi. Araç içindeki biri şoför 2 kişi yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında İstoç Başakşehir istikametinde yaşandı. İSKİ'nin kanalizasyon açma aracı sürücüsü yokuş aşağıya inerken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç devrildi. Araç içinde bulunan şoför ile birlikte 2 kişi kendi imkanları ile çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazanın yaşandığı bölge de trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen aracın kaldırılması sonrasında trafik akışı normale döndü. (Furkan Tan/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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