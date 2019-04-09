Son Dakika Haberleri: Kanalizasyon Bacaları Yükseltiliyor

Kanalizasyon Bacaları Yükseltiliyor

39 dakika önce

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü il genelinde kanalizasyon hattının muayene bacalarında yenileme ve yükseltme çalışmasının sürdürüldüğünü belirtti.

Kanalizasyon Bacaları Yükseltiliyor, System.String[]
Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü il genelinde kanalizasyon hattının muayene bacalarında yenileme ve yükseltme çalışmasının sürdürüldüğünü belirtti.

Kanalizasyon hatlarının asfalt üzerinde bulunan muayene bacalarında yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirten Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak mahallesinde tespit edilen deforme olan, tıkanan ve asfaltın altında kalan muayene bacalarının yenilendiğini açıkladı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:42 Kaynak: İHA

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