Kanalizasyon Bacaları Yükseltiliyor
39 dakika önce
Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü il genelinde kanalizasyon hattının muayene bacalarında yenileme ve yükseltme çalışmasının sürdürüldüğünü belirtti.
Düzce Belediyesi
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü il genelinde kanalizasyon hattının muayene bacalarında yenileme ve yükseltme çalışmasının sürdürüldüğünü belirtti.
Kanalizasyon hatlarının asfalt üzerinde bulunan muayene bacalarında yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirten Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak
mahallesinde tespit edilen deforme olan, tıkanan ve asfaltın altında kalan muayene bacalarının yenilendiğini açıkladı. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:42 Kaynak: İHA
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