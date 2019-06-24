Son Dakika Haberleri: Kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
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Kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
150 Evler Mahallesi'ndeki Şehitler Camisi'ne namaz kılmak için gelen vatandaşlar, caminin yakınındaki bir apartmandan kedi sesleri geldiğini duydu.
Kedi yavrusunun apartmanın kanalizasyon borusuna sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Bunun üzerine söz konusu adrese gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu kanalizasyon borularını kırarak kediyi kurtardı.
Apartmandaki bir tuvalet deliğinden düştüğü tahmin edilen kediye apartman sakinlerinin sahip çıktığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:41 Kaynak: AA
Ayvalık, Balıkesir, İtfaiye, Güncel
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