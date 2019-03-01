Son Dakika Haberleri: Kanalizasyon Çalışması Sırasında Beyazsu Hattında Patlama

Kanalizasyon Çalışması Sırasında Beyazsu Hattında Patlama

10 dakika önce

Midyat-Nusaybin arası Çatalözü mevkisi kanalizasyon alt yapı çalışmaları sırasında Beyazsu hattında patlama oluştu.

Kanalizasyon Çalışması Sırasında Beyazsu Hattında Patlama, System.String[]
Midyat-Nusaybin arası Çatalözü mevkisi kanalizasyon alt yapı çalışmaları sırasında Beyazsu hattında patlama oluştu. Patlama sonrasında olası sel su baskınlarına karşı çevre bölgelerdeki itfaiye ekipleri alarma geçti.

Midyat-Nusaybin arası Çatalözü Mahallesi mevkiinde kanalizasyon alt yapı çalışmaları yapılırken Beyazsu hattında patlama yaşandı. Olay yerine onarım için ekipler yönlendirildi. Olası su taşkını ve sel baskınlarına karşı çevre bölgelerdeki itfaiye ekipleri alarm moduna geçirildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:37 Kaynak: İHA

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