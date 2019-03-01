Kanalizasyon Çalışması Sırasında Beyazsu Hattında Patlama

Midyat-Nusaybin arası Çatalözü mevkisi kanalizasyon alt yapı çalışmaları sırasında Beyazsu hattında patlama oluştu.

Midyat-Nusaybin arası Çatalözü mevkisi kanalizasyon alt yapı çalışmaları sırasında Beyazsu hattında patlama oluştu. Patlama sonrasında olası sel su baskınlarına karşı çevre bölgelerdeki itfaiye ekipleri alarma geçti.



Midyat-Nusaybin arası Çatalözü Mahallesi mevkiinde kanalizasyon alt yapı çalışmaları yapılırken Beyazsu hattında patlama yaşandı. Olay yerine onarım için ekipler yönlendirildi. Olası su taşkını ve sel baskınlarına karşı çevre bölgelerdeki itfaiye ekipleri alarm moduna geçirildi. - MARDİN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! LGP'ye Zam Geldi

"Yeğenimle Birlikte Olmuşsun, Benimle de Birlikte Olacaksın" Mesajı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı

Erdoğan Müjdeyi Verdi! 2,5 Milyon İşsize İstihdam Sağlanacak

TSK'dan Personele Kritik PUBG Uyarısı!