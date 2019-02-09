Son Dakika Haberleri: Kanalizasyon Çalışması Sırasında Göçük : 1 Ölü

Kanalizasyon Çalışması Sırasında Göçük : 1 Ölü

1 saat önce

Kanalizasyon çalışmasında göçük : 1 ölü Kanalizasyon çalışması sırasında göçük;1 ölüANKARA - Başkent'te öğlen saatlerinde yapılan kanalizasyon kazısı esnasında, göçük meydana geldi.

Kanalizasyon Çalışması Sırasında Göçük : 1 Ölü, System.String[]
Kanalizasyon çalışmasında göçük : 1 ölü
Kanalizasyon çalışması sırasında göçük;1 ölü

ANKARA - Başkent'te öğlen saatlerinde yapılan kanalizasyon kazısı esnasında, göçük meydana geldi. Göçükte 1 işçi toprak altında kalacak feci şekilde can verdi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Adnan Menderes Mahallesi, 1071 ve 1072 sokak kesişiminde yapılan kanalizasyon kazısında, göçük meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belediyeden izinli yapılan kazı çalışmasında, iş makinesinin kazdığı çukurda tünel çalışması yapan 61 yaşındaki Ercan Korkmaz, toprağın kaymasıyla göçük altında kaldı. Olay meydana gelir gelmez sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Yarım saatten fazla toprak altında kaldığı öğrenilen Korkmaz, itfaiye ekiplerinin çalışması ile göçükten çıkarıldı. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:04 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kartal'da Çöken Binadaki Ölü Sayısı 14'e Yükseldi Yalçın Menteş'in Öldüğünü, Doğum Gününde Öğrenen Mehmet Ali Erbil, Gözyaşlarını Tutamadı

Şule Çet'in Ölmeden Önce Plazadaki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı Otomobilde Yakılarak Öldürülen Genç, 4 Ay Sonra Toprağa Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 01:26:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanalizasyon Çalışması Sırasında Göçük : 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]