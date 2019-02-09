Kanalizasyon Çalışması Sırasında Göçük : 1 Ölü
1 saat önce
Kanalizasyon çalışmasında göçük : 1 ölü Kanalizasyon çalışması sırasında göçük;1 ölüANKARA - Başkent'te öğlen saatlerinde yapılan kanalizasyon kazısı esnasında, göçük meydana geldi.
Kanalizasyon çalışmasında göçük : 1 ölü
Kanalizasyon çalışması sırasında göçük;1 ölü
ANKARA - Başkent'te öğlen saatlerinde yapılan kanalizasyon kazısı esnasında, göçük meydana geldi. Göçükte 1 işçi toprak altında kalacak feci şekilde can verdi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Adnan Menderes Mahallesi, 1071 ve 1072 sokak kesişiminde yapılan kanalizasyon kazısında, göçük meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belediyeden izinli yapılan kazı çalışmasında, iş makinesinin kazdığı çukurda tünel çalışması yapan 61 yaşındaki Ercan Korkmaz, toprağın kaymasıyla göçük altında kaldı. Olay meydana gelir gelmez sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Yarım saatten fazla toprak altında kaldığı öğrenilen Korkmaz, itfaiye ekiplerinin çalışması ile göçükten çıkarıldı. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:04 Kaynak: İHA
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