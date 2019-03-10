Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: 1 Ölü
1 saat önce
Muğla'nın Menteşe ilçesinde kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.
Muğla
'nın Menteşe
ilçesinde kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Emirbeyazıt Mahallesi'nde yapımı devam eden bir alışveriş merkezinin kanalizasyon şebekesi için açılan çukurda göçük meydana geldi. İşçi
Ahmet Akbayır
, toprak altında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD
) ekipleri sevk edildi
Göçük altında kalan Ahmet Akbayır, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından toprak altından çıkarıldı. 112 Acil Servis
ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan işçinin, hayatını kaybettiği belirlendi.
Akbayır'ın cesedi, Muğla Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:22 Kaynak: AA
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