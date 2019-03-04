Son Dakika Haberleri: Kanalizasyon Çalışmasında Göçük Altında Kalan İşçi Feci Şekilde Can Verdi

Kanalizasyon Çalışmasında Göçük Altında Kalan İşçi Feci Şekilde Can Verdi

6 dakika önce

Esenyurt 'ta kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu bir işçi göçük altında kaldı.

Kanalizasyon Çalışmasında Göçük Altında Kalan İşçi Feci Şekilde Can Verdi, System.String[]
Esenyurt 'ta kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu bir işçi göçük altında kaldı. Göçük altındaki işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Aşık Mahsuni Şerif Caddesinde bulunan bir inşaattın önündeki kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprağın altında Hüsamettin Türkmen(45) mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, AKOMve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Hüsamettin Türkmen'in cansız bedeninin göçük altından çıkardı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:47 Kaynak: İHA

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