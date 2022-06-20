Kanalizasyon çalışmasında toprak kaydı: 1 ölü, 1 yaralı

KÜTAHYA'da belediye ekiplerince yapılan kanalizasyon çalışması sırasında toprak kaydı. Toprak yığını altında kalan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

Kütahya Belediyesi'ne bağlı ekiplerin, Bahçelievler Mahallesi'nde yaptığı kanalizasyon çalışması sırasında toprak kaydı. Kanalda çalışan işçilerden Ali Candan ve Mehmet Ali Kıyak toprak yığını altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları sırasında Ali Candan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer işçi Kıyak ise güçlükle toprak altından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kütahya Valisi Ali Çelik ve İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Sıralı, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç da toprak kayması yaşanan bölgeye gelerek görevlilerden bilgi aldı. Hayatını kaybeden Ali Candan'ın cesedi ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.