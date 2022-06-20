Kanalizasyon çalışmasında toprak kaydı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kanalizasyon çalışmasında toprak kaydı: 1 ölü, 1 yaralı

20.06.2022 19:11
Kanalizasyon çalışmasında toprak kaydı: 1 ölü, 1 yaralı

KÜTAHYA'da belediye ekiplerince yapılan kanalizasyon çalışması sırasında toprak kaydı.

KÜTAHYA'da belediye ekiplerince yapılan kanalizasyon çalışması sırasında toprak kaydı. Toprak yığını altında kalan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

Kütahya Belediyesi'ne bağlı ekiplerin, Bahçelievler Mahallesi'nde yaptığı kanalizasyon çalışması sırasında toprak kaydı. Kanalda çalışan işçilerden Ali Candan ve Mehmet Ali Kıyak toprak yığını altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları sırasında Ali Candan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer işçi Kıyak ise güçlükle toprak altından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kütahya Valisi Ali Çelik ve İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Sıralı, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç da toprak kayması yaşanan bölgeye gelerek görevlilerden bilgi aldı. Hayatını kaybeden Ali Candan'ın cesedi ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
Kütahya'nın simgesi 'Çinili vazo' aslına uygun olacak Kütahya'nın simgesi 'Çinili vazo' aslına uygun olacak
Kaynak: DHA

Bahçelievler Mahallesi, Kütahya Belediyesi, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanalizasyon çalışmasında toprak kaydı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:55 Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti
18:53 Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
18:02 YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü
17:49 Aynı evde yaşadığı kardeşi ölünce yatalak hasta 3 boyunca aç susuz kaldı
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 19:15:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kanalizasyon çalışmasında toprak kaydı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement