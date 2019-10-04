Son Dakika Haberleri: Kanalizasyon çalışmasında toprak kayması: 1 ölü
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Kanalizasyon çalışmasında toprak kayması: 1 ölü

47 dakika önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesine kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.

Kanalizasyon çalışmasında toprak kayması: 1 ölü, System.String[]

Kocaeli'nin Çayırova ilçesine kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.


Olay akşam saat 20.00 sıralarında Çayırova Özgürlük Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturdukları bir binada babası Mehmet Gültepe ile birlikte kanalizasyon hattı inşasında çalışan Turgay Gültepe (46), boru montajı için 9 metrelik çukura indi. Gültepe, montaj yaptığı sırada meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Gültepe'nin toprak altında kaldığını gören babası ve çalışma arkadaşları 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi.


Toprağı kazan işçiler ayakkabı bulunca kürekle devam ettiler


İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve iş makineleri yönlendirildi. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmalar sonrasında 4 iş makinesi ile 10 tonluk toprak yığının bir kısmını kaldırmasıyla işçinin ayakkabısına ulaşıldı. İşçiye ait ayakkabının bulunmasıyla iş makineleri çalışmaları durdurulup küreklerle aramaya başlandı.


İşçi kurtarılamadı


Küreklerle yapılan kazı sonrasında Gültepe'nin cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınan alanda, ölen işçinin babası ve çalışma arkadaşları sinir krizi geçirdi. Gültepe'nin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılması bekleniyor. - KOCAELİ

Çayırova, Kocaeli, Gültepe, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:27 Kaynak: İHA
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