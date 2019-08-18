Son Dakika Haberleri: Kanalizasyon çukuruna düşen at kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Kanalizasyon çukuruna düşen at kurtarıldı

35 dakika önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşen at kurtarıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşen at kurtarıldı.
Güneş Mahallesi Sakızköy Caddesi'nde boş bir arazideki kanalizasyon çukurunda at olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen belediye itfaiye ve fen işleri ekipleri, iş makineleri yardımıyla çukurun çevresi kazarak beton blokları kırdı.
Ekiplerce yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan ata su içirildi.
Kurtarıldıktan sonra yerde bitkin yatan atın tüylerini yavrusu temizlemeye çalıştı.
At daha sonra doğrulup bölgeden uzaklaştı.
Lüleburgaz, Kırklareli, Sakızköy, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te kaza yapan aracın hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı
FATİH'TE KAZA YAPAN ARACIN HIZ İBRESİ 130 KM'DE TAKILI KALDI Kuşadası'nda zeytinlik yangını SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN 9 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ -2

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 19:17:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanalizasyon çukuruna düşen at kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]