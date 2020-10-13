Kanalizasyon çukuruna düşen inek kurtarıldı - Son Dakika

Kanalizasyon çukuruna düşen inek kurtarıldı

13.10.2020 21:25
Kanalizasyon çukuruna düşen inek kurtarıldı, System.String[]

Siirt'te kanalizasyon çukuruna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Siirt'te kanalizasyon çukuruna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kent merkezine bağlı Doluharman köyünde boş alanda otlayan bir inek kanalizasyon çukuruna düştü. İneğini aramaya çıkan Muzaffer Tepecik adlı vatandaş ineğini çukurda buldu. Durumu haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla ineği bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, ineği iş makinası yardımıyla halat bağlayarak bulunduğu yerden kurtardı.

İneğin zarar görmeden kurtarıldığını söyleyen İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, akşam karanlığında otlarken kanalizasyon çukuruna düşen ineği uzun uğraşlar sonucu kurtardıklarını söyledi. - SİİRT

Kanalizasyon çukuruna düşen inek kurtarıldı
Kanalizasyon çukuruna düşen inek kurtarıldı

İtfaiye, Tepecik, Siirt, İnek, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kanalizasyon çukuruna düşen inek kurtarıldı - Son Dakika

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