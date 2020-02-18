Kanalizasyon çukuruna düşen işçi kurtarıldı - Son Dakika
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Kanalizasyon çukuruna düşen işçi kurtarıldı

7 saat önce

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, kanalizasyon çukuruna düşen inşaat işçici Durmuş Dayan (19), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kanalizasyon çukuruna düşen işçi kurtarıldı, System.String[]

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, kanalizasyon çukuruna düşen inşaat işçici Durmuş Dayan (19), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Seydikemer Hükümet Konağı inşaatında meydana geldi. İnşaat işçisi Durmuş Dayan, hükümet konağı için açılan 5 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla çukura inen ekipler, Dayan'a müdahale etti. Sedyeye alınan Dayan, halat yardımıyla çukurdan çıkarıldı. Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Dayan'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:37 Kaynak: DHA
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