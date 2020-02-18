Kanalizasyon çukuruna düşen işçi yaralandı - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşmesi sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Hükümet Konağı inşaatında çalışan Kasım Dayan (19), kanalizasyon çukuruna düştü.
Kuyudaki arkadaşlarını çıkaramayan diğer işçilerin yardım istemesi üzerine bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Merdivenle kuyuya inen ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları yaralı Dayan'ı halatla kuyudan çıkardı. Dayan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.