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KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN KADIN 1,5 SAATTE KURTARILDI - Son Dakika

KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN KADIN 1,5 SAATTE KURTARILDI

13.02.2022 17:35

ÇANKIRI'nın Kurşunlu ilçesinde Ayşe Y. (28), yolda yürüdüğü sırada üzerine bastığı rögar kapağının kırılması sonucu 15 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü.

ÇANKIRI'nın Kurşunlu ilçesinde Ayşe Y. (28), yolda yürüdüğü sırada üzerine bastığı rögar kapağının kırılması sonucu 15 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü. Vücuduna demir parçası saplanması nedeniyle yaralanan Ayşe.Y., 1,5 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, TOKİ konutlarının bulunduğu Bereket Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Y., yol kenarında yürüdüğü sırada üzerine bastığı rögar kapağının kırılması sonucu 15 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü. Kadının düştüğünü fark eden çevredekiler 112'yi aradı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler düşerken, vücuduna demir parçası saplanması sonucu yaralanan Ayşe Y.'nin kurtarılması için çalışma başlattı. AFAD görevlisi halatla çukura inerek, kadının vücuduna saplanan demiri kesti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası Ayşe Y., bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansla Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Ayşe Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN KADIN 1,5 SAATTE KURTARILDI
KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN KADIN 1,5 SAATTE KURTARILDI
KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN KADIN 1,5 SAATTE KURTARILDI

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Kurşunlu, Çankırı, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN KADIN 1,5 SAATTE KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN KADIN 1,5 SAATTE KURTARILDI - Son Dakika
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