Son Dakika Haberleri: Kanalizasyon çukuruna düşen köpeği itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Kanalizasyon çukuruna düşen köpeği itfaiye kurtardı

Kanalizasyon çukuruna düşen köpeği itfaiye kurtardı

7 saat önce

Van'da kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kanalizasyon çukuruna düşen köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]

Van'da kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tuşba ilçesi Toptancılar Sitesi civarında kanalizasyon kuyusuna düşen yavru köpeği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yarım saat süren çalışma sonucu düştüğü yerden çıkardıkları yavru köpeği hayvan hastanesine gönderdi.

Öte yandan, Özalp ilçesi Tepedam Mahallesinde çamura saplanan inek, Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

İtfaiye, Tuşba, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:06 Kaynak: AA
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