Kanalizasyon çukurunda işçinin ölümüne neden olan sürücüye hapis istemi - Son Dakika

KAYSERİ'de, kontrolünden çıkan otomobiliyle kanalizasyon çalışması yapılan çukura düşerek, burada çalışan işçilerden Ahmet Baykan'ın (56) ölümüne neden olduğu suçlamasıyla sürücü M.A. hakkında, 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekipleri, 13 Mart'ta, Melikgazi ilçesinde patlayan kanalizasyon borusunu onarmak için çalışma başlattı. İşçiler kanalizasyonda çalışırken, M.A. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, çukura düştü. Kazada KASKİ çalışanı Ahmet Baykan, hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü M.A. ise polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan M.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.