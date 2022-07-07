Kanalizasyon giderinin arıtılmadan Fethiye Körfezi'ne akıtıldığı iddiasıyla ilgili MUSKİ'den açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Kanalizasyon giderinin arıtılmadan Fethiye Körfezi'ne akıtıldığı iddiasıyla ilgili MUSKİ'den açıklama Açıklaması

07.07.2022 16:17
Kanalizasyon giderinin arıtılmadan Fethiye Körfezi'ne akıtıldığı iddiasıyla ilgili MUSKİ'den açıklama Açıklaması

Kanalizasyon giderinin arıtılmadan Fethiye Körfezi'ne akıtıldığı iddiasıyla ilgili, arızanın kısa süre içinde giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kanalizasyon giderinin arıtılmadan Fethiye Körfezi'ne akıtıldığı iddiasıyla ilgili, arızanın kısa süre içinde giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, MUSKİ ekiplerinin çalışmalarına 5 metre genişlik ve 10 metre derinlikte devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, arızanın meydana geldiği kanalizasyon hattının yaklaşık 20 senelik olduğu, bölgede yağmur suyu menfezi, atık su terfi istasyonu basınçlı hattı ve kanalizasyon şebekesi ana hattı bulunduğu ifade edildi.

Arızanın meydana geldiği ana kanalizasyon hattının 10 metre derinlikte olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1000 milimetre çapındaki ana hatta meydana gelen arıza, atık su terfi istasyonuna giden daha küçük çaplı hatlara zarar verdiği için basınç nedeniyle hatlarda patlaklar meydana geldi. İlçedeki vatandaşlarımızın olumsuzluk yaşamaması için arızanın meydana geldiği hatta kısa sürede müdahale eden ekiplerimiz, hattın ilk 3 metrelik kısmında tıkanıklık ve çökme olduğunu tespit etti. Kazı çalışmaları ilerledikçe bölgedeki ekiplerimiz tarafından hattın sadece ilk 3 metrelik kısmında değil, 20 metrelik kısmında da tıkanıklık ve çökme olduğu tespit edildi. Çalışmalarını bu yönde yürüten ekiplerimiz şu anda çalışmalarını 5 metre genişlik ve 10 metre derinlikte sürdürüyor. Suyun debisini kesmek için özel nitelikli pompalar ile çalışmalarımız devam ediyor. Bu pompalar ile kazı yaptığımız bölgenin su hattını boşalttıktan sonra hat imalatını tamamlayacağız ve kısa süre içerisinde sorunu gidereceğiz."

İlçede dün, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, ilçe yöneticileri ve beraberindekiler kanalizasyon giderinin arıtılmadan Fethiye Körfezi'ne akıtıldığını belirterek, buna tepki göstermişti.

YORUMLAR
500
Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN VE 11 KOYDAN 7.5 TON ÇÖP ÇIKTI BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN VE 11 KOYDAN 7.5 TON ÇÖP ÇIKTI
Kaynak: AA

Hisarcık, Fethiye, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanalizasyon giderinin arıtılmadan Fethiye Körfezi'ne akıtıldığı iddiasıyla ilgili MUSKİ'den açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:19 Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın yasak aşk meyveleri ortaya saçıldı! Şirket personelinden ikiz çocuğu var
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
16:05 Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı
16:01 Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi
15:45 Demir Yumruk Operasyonu kapsamında, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı!
15:34 Başarılı oyuncu Nejat İşler, istediği Cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı! Listenin son ismi Selahattin Demirtaş
15:17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki
15:07 Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına erişim kapatıldı! Taraftarlar ne olduğunu merakla bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 16:31:04. #1.12#
SON DAKİKA: Kanalizasyon giderinin arıtılmadan Fethiye Körfezi'ne akıtıldığı iddiasıyla ilgili MUSKİ'den açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement